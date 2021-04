Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: U-Haft nach Drogenfund

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch nahm die Polizei einen 51-jährigen Mann aus Oer-Erkenschwick nach einem Drogenfund fest. Die Beamten wurden auf den Mann aufmerksam, als er bei deren Erblicken einen kleinen Gegenstand in einen Vorgarten warf. Bei dem weggeworfenen Gegenstand handelte es sich augenscheinlich um Drogen. Bei der Durchsuchung des 51-Jährigen und seiner Wohnung konnten dann weitere Drogen sowie zwei Messer aufgefunden werden. Die Polizei stellte die aufgefundenen Gegenstände sicher. Der Mann aus Oer-Erkenschwick wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum am Amtsgericht Recklinghausen vorgeführt. Hier wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, der sofort vollstreckt wurde.

