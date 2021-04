Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl:

Am Marler Stern verursachte ein unbekannter Autofahrer einen Schaden an einem Audi A5 in schwarz und flüchtete unerkannt. Der Wagen stand am Mittwoch, von 12 Uhr bis 13 Uhr, auf dem oberen Parkdeck des Parkhauses. Der Sachschaden liegt bei ca. 5.000 Euro.

Herten:

Ein blauer Hyundai Tucson war von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 11 Uhr, am rechten Fahrbahnrand der Bismarckstraße geparkt. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte das Fahrzeug und entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell