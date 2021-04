Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Zwei Autofahrerinnen stießen heute, gegen 06:30 Uhr, an der Kreuzung Feldstraße/ Schlägel- und-Eisen- Straße zusammen. Eine 35-jährige Hertenerin verletzte sich dabei leicht. Die 35-Jährige Frau fuhr auf der Langenbochumer Straße in Richtung Westerholt und kollidierte mit dem Auto einer 53-jährige Frau aus Herten, die auf der Feldstraße in Richtung Herten fuhr. Der Sachschaden liegt bei etwa 8.000 Euro.

