Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Scheibenwischer abgebrochen - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat in der vergangenen Nacht einen 37-jährigen Mann aus Recklinghausen festgenommen, der mehrere Autos beschädigt haben soll. Zeugen riefen gegen 23.30 Uhr die Polizei, nachdem sie einen Mann bemerkt hatten, der sich offensichtlich an geparkten Autos an der Brelohstraße zu schaffen machte. Insgesamt wurden an sechs Autos Beschädigungen festgestellt - in den meisten Fällen waren die Heckscheibenwischer abgebrochen worden. In einem Fall war außerdem eine frische Delle an einer Autotür. Die Polizei konnte noch in der Nähe des Tatorts einen Tatverdächtigen festnehmen. Zwei abgerissene Scheibenwischer wurden als Beweismittel sichergestellt. Der 37-Jährige war zur Tatzeit offensichtlich betrunken, er wurde mit zur Wache genommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell