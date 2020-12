Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei sucht Zeugen zu Fahrausweisautomatenaufbrüchen in Rudolstadt-Schwarza

Rudolstadt-SchwarzaRudolstadt-Schwarza (ots)

In den frühen Morgenstunden des 21.November 2020 wurde der Fahrausweisautomat des Eisenbahnverkehrsunternehmens Abellio am Bahnhof Rudolstadt-Schwarza, unter Verwendung eines Hammers und einer Spitzhacke, gewaltsam beschädigt. In der Folge konnte die Geldkassette entleert werden.

Nur acht Tage später, am 29. November 2020, erfolgte erneut ein Angriff mittels Hebelwerkzeugen auf den zwischenzeitlich instand gesetzten Automaten. Der diesmal erlangte Geldbetrag belief sich auf 320 Euro. Abellio beziffert den entstandenen Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Am 01. Dezember 2020 wurde der bereits zweimalig attackierte Fahrausweisautomat dann auch noch in Brand gesteckt, sodass die lokale Feuerwehr zum Löschen ausrücken musste.

Als Konsequenz aus den gewaltsamen Tathandlungen soll der Automat nicht wieder aufgestellt werden, was mit Einschränkungen im Ticketerwerb für Bahnreisende in Rudolstadt-Schwarza einhergeht.

Zur Ergreifung des bzw. der mutmaßlichen Täter sowie zur Aufklärung der Tat bittet die Bundespolizei um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise zur Identität der bislang unbekannten Person(en) sowie Hinweise zur Tat nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt unter der Rufnummer + 49 (0) 361 / 65983-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

