Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei erwischt Mann mit Haftbefehl und Drogen im Gepäck

ErfurtErfurt (ots)

Am Montagabend kam es zu einer Personenkontrolle durch die Bundespolizei im Hauptbahnhof Erfurt. Bei der Überprüfung der Personalien im polizeilichen Informationssystem stellte man bei einem 39-jährigen Deutschen fest, dass für diesen ein Haftbefehl vorliegt. Diesen hatte die Staatsanwaltschaft Erfurt in diesem Jahr erlassen, weil der Mann eine fahrlässige Körperverletzung begangen hatte. Die Bundespolizisten nahmen den Mann mit auf die Dienststelle. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten darüber hinaus eine geringe Menge an Cannabisblüten und ein Einhandmesser fest. Auf den Mann wartet eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen, da er nicht in der Lage war, die geforderte Summe von 723,50 Euro aufzubringen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Justizvollzugsanstalt Goldlauter verbracht.

