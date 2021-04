Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall mit Fahrradfahrer - 17-Jähriger leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 17-jähriger Recklinghäuser fuhr mit seinem Fahrrad auf der Marienstraße in Richtung Merveldstraße. In Höhe der Einmündung zur Pappelallee stieß er mit einem 68-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen zusammen, der von der Pappellallee nach rechts, auf die Marienstraße abbog. Der Radfahrer verletzte sich leicht. Der Sachschaden liegt bei ca. 50 Euro. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, gegen 11:30 Uhr.

