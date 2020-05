Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Pkw landet im Kanal

Papenburg (ots)

Gestern gegen 19:30 Uhr kam es auf der Straße Mittelkanal rechts in Papenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 20-jährige befuhr mit ihrem BMW Mini die Straße Mittelkanal rechts in Richtung der Straße Am Vosseberg. Hierbei übersah sie, dass der vor ihr fahrende 30-jährige Peugeot-Fahrer abbremste. Die 20-jährige fuhr auf den Peugeot auf, überschlug sich und landete mit ihrem Pkw im Kanal. Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 24.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell