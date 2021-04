Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Kinder von Kindern attackiert

Recklinghausen (ots)

Beim Fußballspielen auf einem Schulgelände an der Wallstraße sind am frühen Mittwochabend zwei Kinder von anderen Kindern attackiert worden. Die beiden 9- und 11-jährigen Jungen aus Gelsenkirchen gerieten demnach gegen 18.45 Uhr mit anderen Kindern in Streit. Dabei wurde der 9-Jährige geschlagen und leicht verletzt. Nach Angaben der Kinder wurden sie außerdem von einem etwa 12-Jährigen Jungen mit einem Messer bedroht. Als die Polizei eintraf, waren die tatverdächtigen Kinder bereits weg. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Das Messer konnte sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die den Streit mitbekommen haben und/oder nähere Hinweise zu den gesuchten Kinder machen können. Hinweise nimmt das zuständige Regionalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

