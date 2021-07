Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer stürzen

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 69-Jähriger am Mittwoch in Gronau zugezogen. Der Radfahrer war gegen 12.45 Uhr auf dem Geh-/Radweg der Vereinsstraße in Richtung Gildehauser Straße hinter einem weiteren Radler unterwegs. Dieser hatte den Gronauer kurz zuvor überholt. Als der ebenfalls aus Gronau kommende 17-jährige Radfahrer wenig später eine 48-jährige Fußgängerin streifte, kam er zu Fall. Der 69-Jährige konnte nicht mehr bremsen und stürzte über den 17-Jährigen. Der Leichtverletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht. Der ebenfalls leichtverletzte 17-Jährige lehnte eine Behandlung ab.

