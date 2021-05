Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: 8-jähriger Fußgänger und 20-jährige Radfahrerin bei Unfällen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

8-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt:

Gegen 17:00 Uhr am Freitag, 28.05.2021, befuhr eine 62-jährige Frau aus Lemwerder mit ihrem PKW die Ritzenbütteler Straße in Lemwerder in Fahrtrichtung Berne. In Höhe von Hausnummer 6 läuft ein 8-jähriger Junge, ebenfalls in Lemwerder wohnhaft, unvermittelt auf die Fahrbahn. Die Fahrzeugführerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zu einer leichten Kollision mit dem Kind kam. Das Kind wurde vorsorglich (leicht verletzt ) durch einen hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW ist kein Schaden entstanden.

Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

20-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt:

Am Freitag, 28.05.2021, gegen 19 Uhr, befuhr eine 20-jährige Frau aus Brake mit ihrem Fahrrad den Radweg der Kirchenstraße in Brake in Fahrtrichtung stadtauswärts. Im Straßenverlauf wollte die Führerin eines PKW rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt in die Straße einfahren. Dabei übersah sie die Radfahrerin, so dass diese stürzte und sich dabei leicht verletzte. Beide Beteiligten haben zunächst am Unfallort noch kommuniziert, allerdings versäumt, Personalien auszutauschen oder die Polizei hinzuzuziehen. Der Unfall wurde durch die Radfahrerin erst im Nachhinein etwa gegen 23:00 Uhr bei der Polizei angezeigt.

Die Ermittlungen zu der Unfallverursacherin dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell