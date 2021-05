Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst, Stadtgebiet: Mehrere Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 27.05.2021, 17:00 - 17:30 Uhr, beschädigt ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Elbinger Straße, Delmenhorst, auf einem Parkplatz abgestellten Ford Transit. Der Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beträgt ca. 500,- Euro.

Am Freitag, 28.05.2021, 08:30 - 08:45 Uhr, wird ein in der Mühlenstraße, Delmenhorst, auf einem Parkstreifen abgestellter Fiat 500 im Frontbereich vermutlich beim Ein-/Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000,- Euro.

Am Freitag, 28.05.2021, 09:55 Uhr, parkt eine 79 Jahre alte Delmenhorsterin mit ihrem Fahrzeug aus einer Parklücke in der Koppelstraße rückwärts aus und stößt mit ihrem Fahrzeug gegen einen geparkten PKW. Anschließend entfernt sie sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 1500,- Euro zu kümmern. Durch eine Zeugin kann sie ermittelt werde. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Am Freitag, 28.05.2021, 13:30 - 13:45 Uhr, touchiert ein unbekannter Verursacher einen PKW BMW, der auf einem Supermarktparkplatz am Hasporter Damm, Delmenhorst, abgestellt ist. Der Unfallverursacher entfernt sich nach dem Anstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Es entsteht ein Schaden von ca. 500,- Euro. Am dem beschädigten BMW wird roter Fremdlack festgestellt.

Am Donnerstag, 27.05.2021, 16:00 Uhr, bis Freitag, 28.05.2021, 05:30 Uhr, touchiert ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Estlandstraße geparkten Ford Fiesta end entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500,- Euro.

