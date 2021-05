Polizei Düren

POL-DN: Unfallflucht mit Reue

Jülich (ots)

Ein 45-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw beabsichtigte am Freitag, gegen 12:00 Uhr, das Gelände einer Tankstelle auf der Römerstraße in Fahrtrichtung Stetternich zu verlassen. Hierbei übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtberechtigte Pkw-Fahrerin. Die 90 Jahre alte Autofahrerin aus Jülich, welche ebenfalls die Römerstraße in Fahrtrichtung Stetternich befahren hatte, konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte seitlich mit dem Pkw. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der 45-Jährige aus Bergheim, der sich zunächst von der Unfallstelle für einige Zeit entfernt hatte, kehrte jedoch im Verlauf der Fahndung wieder selbständig zurück. Er gab an, derzeit nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell