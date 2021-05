Polizei Düren

POL-DN: Festnahme und Haftbefehl: Gewalttätiger Ladendieb verletzt zwei Polizisten

Düren (ots)

Am Freitagnachmittag wurden zwei Polizeibeamte bei der Festnahme eines mit Haftbefehl gesuchten Mannes verletzt. Der Täter hatte zuvor einen Ladendiebstahl hingelegt und sich der Verfolgung "ohne Rücksicht auf Verluste" entzogen.

Kurz vor 14:00 Uhr war der zunächst unbekannte Tatverdächtige als Ladendieb in einem Baumarkt im Gewerbegebiet "Fehlender Feld" in Erscheinung getreten. Zwei Ladendetektive verfolgten den Mann, der jedoch zu Fuß über die vielbefahrene Bundesstraße 56 hinweg in Richtung des Stadtteils Birkesdorf flüchten konnte. Die hinzu gerufene Polizei löste eine Fahndung aus, in die auch ein Polizeihubschrauber mit eingebunden war. Dennoch konnte der Täter nicht ausfindig gemacht werden.

Gut zwei Stunden später befanden sich Polizeibeamte zu Anschlussermittlungen im Umfeld des am Tatort befindlichen Baumarktes. Dabei fiel ihnen im Personen- und Fahrzeuggewimmel eine verdächtige Person auf, die jedoch auf einem der anliegenden Großparkplätze eines Einkaufsmarktes verschwand. Bei der Kontrolle der Fahrzeuge entdeckten die Beamten einen Verdächtigen, der sich offenbar in einem geparkten Auto liegend verbarg. Der Mann hatte sich eingeschlossen und öffnete auch auf hartnäckiges Klopfen und Rufen der Polizisten nicht. Als es den Beamten gelang eine rückwärtige Tür zu öffnen, gab der Täter Gas. Mit eingelegtem Rückwärtsgang fuhr er einem Polizisten über den Fuß; eine auf der anderen Seite befindliche Polizistin wurde durch den Türflügel erfasst und brachial auf den Boden geschleudert. Gleichzeitig rammte der Fahrer den hinter ihm stehenden Funkstreifenwagen, um sich die Flucht zu ermöglichen. Dann raste er mit durchdrehenden Rädern auf das Gelände des in der Nähe liegenden Baumarktes und beschädigte ein weiteres geparktes Auto. Allerdings hatte er wohl die Ausfahrt verpasst, so dass er den Wagen stehen ließ, die Böschung hinab rannte und vorerst über die mehrspurige Bundesstraße entkam. Trotz erlittener Verletzungen leiteten die beiden Polizisten die Fahndungshinweise sofort weiter, so dass erneut eine größere Suchmaßnahme unter Wiedereinbeziehung eines Polizeihubschraubers gestartet wurde.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und nach Hinweisgaben von aufmerksamen Zeugen konnte der Täter wenig später lokalisiert und in einem Birkesdorfer Wohnhaus festgenommen werden.

Der 47-jährige Täter ist wegen zahlreicher Diebstahlsdelikte und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Der rumänische Staatsangehörige ist derzeit ohne festen Wohnsitz. Gegen ihn liegt aktuell ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung wegen Diebstahls vor. Im Fahrzeug des Tatverdächtigen konnte das Diebesgut aus dem Baumarkt (Elektrowerkzeug) sichergestellt werden. Er besitzt keine Fahrerlaubnis. Im Zusammenhang mit dem von ihm benutzten, nicht zugelassenen und unversicherten Fahrzeug sind weitere Straftatbestände zu klären.

Die durch den Täter verletzte Beamtin und der Beamte wurden in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Beide konnten zwar nach ambulanten Behandlungen entlassen werden, sind derzeit jedoch nicht mehr dienstfähig. Die Schadenshöhe am nicht mehr einsatzbereiten Dienstfahrzeug und dem auf der Flucht touchierten Wagen eines sonst Unbeteiligten wird vorläufig auf mehr als 11.000 Euro geschätzt.

Der Beschuldigte wurde am heutigen Samstag zur Strafvollstreckung der Justiz überstellt. Derweil dauern die polizeilichen Ermittlungen gegen den 47-Jährigen weiter an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell