POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Aldenhoven

Am Donnerstagnachmittag versuchten Einbrecher, in ein Einfamilienhaus in Siersdorf zu gelangen.

Unbekannte Täter machten sich am Donnerstag zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr in der Abwesenheit der Bewohner an einem Haus in der Straße "Auf dem Schimmel" zu schaffen. Die Bewohner hatten bei der Rückkehr eine zerbrochene Fensterscheibe entdeckt und die Polizei verständigt. Offenbar hatten der oder die Täter das Grundstück des Einfamilienhauses über den Garten betreten. An der rückwertigen Seite des Gebäudes war eine Fensterscheibe eingeschlagen. Außerdem konnten Hebelspuren festgestellt werden. Als Tatwerkzeuge benutzten die Einbrecher Geräte, die sie im Gartenschuppen des Hauses fanden. Es gelang ihnen glücklicherweise nicht, ins Haus einzudringen.

Die Kriminalpolizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch nimmt die Leitstelle der Polizei unter Notrufnummer 110 jederzeit entgegen. Jeder Hinweis zählt!

