POL-STD: Bei Probefahrt Motorroller in Stade entwendet, Unbekannte zünden Papier in Himmelpfortener Christkindbackstube an - Polizei sucht Zeugen, Unbekannte dringen in Freiburger Schule ein

Stade (ots)

1. Bei Probefahrt Motorroller in Stade entwendet

Am Sonntag, den 18.04. kam es in Stade gegen 18:10 h auf einem Parkplatz in der Straße Haddorfer Berg zu einem Treffen zwischen einem 17-jährigen Verkäufer eines Motorrollers und einen bisher unbekannten Interessenten.

Vorausgegangen war eine Kontaktaufnahme über Ebay-Kleinanzeigen wo der Roller zum Verkauf angeboten wurde.

Man einigte sich vor Ort auf eine Probefahrt und der Unbekannte fuhr mit dem nicht angemeldeten Roller los. Er kam allerdings nicht zurück und entwendete so das Fahrzeug.

Die Polizei sucht nun den Rollerdieb und den Roller der Marke Peugeot A1 in blau-grau-schwarz mit einer selbst überlackierten 5 cm langen Schramme an der rechten Seitenverkleidung im Wert von ca. 1.000 Euro.

Hinweise auf den Verbleib des Rollers und den unbekannten Rollerdieb bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Foto des Rollers in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Unbekannte zünden Papier in Himmelpfortener Christkindbackstube an - Polizei sucht Zeugen

Bisher unbekannte Brandstifter haben in der Zeit zwischen Sonntag, den 11.04., 16:00 h und Samstag, den 17.04., 14:00 h in Himmelpforten gewaltsam die Eingangstür der sog. Christkindbackstube am Christkindplatz aufgerissen und sind in das Innere eingedrungen. Hier wurden dann mehrere Papiertüten angesteckt. Zum Glück ist das Feuer dann aber rechtzeitig erloschen, bevor es das komplette Holzhäuschen in Brand geriet. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Brandstiftung gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

3. Unbekannte dringen in Freiburger Schule ein

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Schule in der Allwördener Straße in Freiburg eingedrungen und haben die Tür zu dortigen Bibliothek aufgebrochen. Aus dem Raum konnten der oder die Täter dann einen Laptop-Computer entwenden und damit unerkannt flüchten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Freiburg unter 04779-926920.

