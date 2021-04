Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Stade auf frischer Tat festgenommen - 30-Jähriger in U-Haft

Stade (ots)

Am gestrigen späten Abend gegen 23:10 h hörte eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Stade im Rainfarnweg nach vorherigem Klingeln an der Haustür verdächtige Geräusche aus dem Erdgeschoß. Die Frau alarmierte sofort die Polizei und die eingesetzten Beamten konnten dann vor Ort eine eingeschlagene Fensterscheibe eines Kellerfensters feststellen.

Das zwischenzeitlich umstellte Gebäude wurde die Polizei durchsucht und dabei im Keller ein 30-jähriger Stader angetroffen.

Der der Polizei bereits hinreichend bekannte, mutmaßliche Einbrecher wurde vorläufig festgenommen und in den Stader Polizeigewahrsam eingeliefert.

Hier musste er sich heute den polizeilichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen unterziehen.

Nach einem Gerichtstermin in anderer Sache am heutigen Vormittag wurde noch in der laufenden Verhandlung durch das Amtsgericht Stade ein Untersuchungshaftbefehl erlassen und der 30-Jährige anschließend in eine niedersächsische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ob er noch für weitere noch offene Taten in Frage kommt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Stader Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell