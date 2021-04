Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einschleichdieb im Alten Land, Einbrecher in Drochtersener Sporthalle, Sprayer an Jugendcafe

Stade (ots)

1. Einschleichdieb im Alten Land

Ein bisher unbekannter Einschleichdieb ist am heutigen Vormittag zwischen 08:00 h und 08:30 h auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Vorderstraße in Hollern-Twielenfleth gelangt und hat sich dann in das Schlafzimmer geschlichen. Hier konnte der Unbekannte dann Schmuck aus den Nachtschränken erbeuten und anschließend unerkannt mit der Beute die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04142-898130 bei der Steinkirchener Polizeistation zu melden.

2. Einbrecher in Drochtersener Sporthalle, Sprayer an Jugendcafe

In der Zeit zwischen gestern Nachmittag, 15:30 h und heute Morgen, 07:00 h haben sich bisher unbekannte Einbrecher in Drochtersen in der Straße "Am Sportplatz" auf das Gelände der dortigen Sporthalle begeben und dort eine Tür zum Umkleidebereich aufgehebelt.

Nach dem Eindringen in die Halle und Aufbrechen weiterer Türen konnte schließlich das Hausmeisterbüro durchsucht werden.

Ohne dabei aber etwas zu erbeuten, flüchteten der oder die Täter dann unerkannt.

Im gleichen Tatzeitraum haben Unbekannte in der Sietwender Straße am dortigen Jugendcafe mit schwarzem Sprühlack meherer Schriftzeichen auf eine Scheibe sowie eine Seitentür aufgesprüht.

Möglicherweise könnte es hier einen Tatzusammenhang geben.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell