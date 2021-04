Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte beschädigen Trafo-Station bei McDonald`s in Stade - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Stade (ots)

Vermutlich beim Wenden am Eingang des Drive-In-Schalters hat in der vergangenen Nacht zwischen 18:00 h und 06:30 h ein bisher unbekannter Autofahrer eine Trafostation auf dem Gelände des Stader Mc Donald`s Restaurant in der Harburger Straße beschädigt.

Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, ist der Unfallverursacher dann weggefahren.

Gegen sie bzw. ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

