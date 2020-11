Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Maßnahmen der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt zur Überwachung der Einhaltung der Eindämmungsverordnung in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

Bad BramstedtBad Bramstedt (ots)

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Pandemie Covid-19 sind weiterhin Maßnahmen erforderlich, um eine weitere Verbreitung zu minimieren. Die Bundespolizei intensiviert seit dem 2. November 2020 den Einsatz zur Pandemiebekämpfung.

Grundsätzlich sind Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz Aufgaben der Gesundheitsämter, in Amtshilfe der Ordnungsämter und in Vollzugshilfe der Polizeien der Länder. Dennoch leistet die Bundespolizei im Rahmen der eigenen Aufgaben insbesondere an den Binnengrenzen sowie im Nah- und Fernverkehr der Bahn einen wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung. Besonders vor dem Hintergrund weiter steigender Infektionszahlen, handelt sich hierbei um eine gesamtstaatliche Herausforderung von besonderer Bedeutung.

Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, zu welchem die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein gehören, wurden im Zeitraum vom 2. bis 17. November 2020 1.448 Personen wegen fehlender Mund-Nasenbedeckung angesprochen und belehrt. Im Bereich der Bahn wurden 1.436 und an den Binnengrenzen zwölf Personen festgestellt, die gegen die Eindämmungsverordnungen der Länder verstoßen hatten. Die Masse der angesprochenen Personen zeigte sich nach der Belehrung einsichtig und kam der Maskentragepflicht nach. In lediglich fünf Fällen im Bahnbereich zeigten sich Personen uneinsichtig, so dass die Einsatzkräfte die Gesundheitsämter informieren mussten, um in der Regel ein Bußgeldverfahren einzuleiten.

