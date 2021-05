POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Illegale Müllentsorgung in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

In dem Zeitraum von Donnerstag, 27. Mai 2021, 16:30 Uhr, bis Freitag, 28. Mai 2021, 8:00 Uhr, kam es zum wiederholten Male zu einer illegalen Müllablagerung in dem "Holler Weg" in Ganderkesee, Ortsteil Stenum.

Bislang unbekannte Personen entsorgten Gemüse- und Obstabfälle kurz nach der Einmündung "Am Schullandheim" rechtsseitig in Richtung Bundesstraße 212.

Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und suchen nun nach Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Verursacher geben können. Hinweise werden von der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell