Kurz vor 11 Uhr fuhr eine 78-Jährige aus einer Tiefgarage in den Lilienthalweg. Die Frau achtete nicht auf den Verkehr. Deshalb stieß ihr Mercedes mit einem Auto zusammen, das den Lilienthalweg entlangfuhr. Dessen Fahrerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Wie die Polizei weiter berichtet entstand an den Fahrzeugen Schaden von rund 2.500 Euro. Die Polizei mahnt zu steter Aufmerksamkeit bei der Fahrt. Missachten der Vorfahrt sei eine der häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle und häufig auf Eile zurückzuführen. Dabei sei Eile im Straßenverkehr fehl am Platz. Die Polizei empfiehlt, lieber einmal mehr zu schauen und zu warten als einmal zu wenig. Damit alle sicher ankommen.

