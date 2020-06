Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Förderband brennt

Am frühen Mittwoch löschte die Feuerwehr bei einer Firma in Herbrechtingen einen Brand.

Ulm (ots)

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es gegen 1.45 Uhr auf einem Gelände im Oskar-von-Miller-Weg an einem Förderband zu einer Verpuffung. In deren Folge gerieten Sägespäne und die Förderanlage in Brand. Mitarbeiter begannen mit dem Löschen bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die Brand unter Kontrolle brachte. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Die Polizei hat keinerlei Hinweise auf strafbare Handlungen.

