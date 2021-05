Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Kennzeichenmissbrauch auf der A1 im Bereich der Gemeinde Emstek

Delmenhorst (ots)

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierten am Donnerstag, 27. Mai 2021, gegen 23:45 Uhr, einen Pkw auf einem Parkplatz an der A1, Nahe des Autobahndreiecks Ahlhorn in Fahrtrichtung Bremen.

Der Pkw Opel wurde von einem 31-Jährigen aus Aserbaidschan gelenkt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die am Opel angebrachten, deutschen Ausfuhrkennzeichen nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben waren.

Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Der 31-Jährige musste aufgrund seines ausländischen Wohnsitzes vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro bezahlen.

Gegen den 38-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell