Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruchdiebstahl in eine Apotheke in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in dem Zeitraum von Sonntag, 23. Mai 2021, 20:30 Uhr, bis Dienstag, 25 Mai 2021, 7:30 Uhr, in eine Apotheke am Marktplatz in der Marktstraße in Nordenham eingebrochen.

Um sich Zutritt in die Räumlichkeiten zu verschaffen, hebelten die Täter die Eingangstür auf. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit unklar.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham, unter der Telefonnummer 04731/9981-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell