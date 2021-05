Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 26. Mai 2021, kontrollierten Beamte gegen 22:40 Uhr einen Rollerfahrer in der Theodor-Heuss-Straße in Delmenhorst.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Rollerfahrer mit seinen 15 Jahren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus verfügte das Fahrzeug über keinen gültigen Versicherungsschutz.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und informierten die Erziehungsberechtigten. Gegen den 15-Jährigen aus Delmenhorst wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell