Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahren unter Alkoholeinfluss in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 27. Mai 2021, ereignete sich gegen 0:15 Uhr eine Trunkenheitsfahrt in der Straße "Steenhafer Berg" in Ganderkesee.

Die Beamten kontrollierten einen 35-jährigen Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille.

Dem 35-Jährigen wurde durch einen Arzt Blut entnommen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt.

Gegen den Mann aus der Gemeinde Ganderkesee wurde ein Strafverfahren, aufgrund Trunkenheit im Verkehr, eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell