Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrraddiebstahl in Nordenham +++ Zeugenaufruf

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Bereits in dem Zeitraum von Donnerstag, 13. Mai 2021, 16:45 Uhr, bis Montag, 17. Mai 2021, 6:45 Uhr, ereignete sich ein Fahrraddiebstahl aus einem Fahrradschuppen in der Walther-Rathenau-Straße in Nordenham.

Entwendet wurde ein recht auffälliges Damenrad der Marke Urban.

Der Fahrradrahmen ist anthrazit mit gelben und weißen Applikationen sowie der weißen Aufschrift URBAN. Die Gabel des Rades ist weiß mit einem gelb/schwarzen Schriftzug. Der Lenker, die Griffe, die Schutzbleche, als auch der Sattel ist schwarz, wobei der Sattel ebenfalls gelbe Applikationen aufweist.

Ein Bild des Damenrades befindet sich im Anhang.

Die Polizei bittet Personen, die das Fahrrad gesehen haben, sich mit der Polizei Nordenham, unter der Telefonnummer 04731/9981-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell