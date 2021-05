Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruchdiebstahl in Nordenham +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Pfingstwochenende, im Zeitraum von Freitag, 21. Mai 2021, 13:00 Uhr, bis Dienstag, 25. Mai 2021, 6:00 Uhr, gewaltsam in die im Umbau befindliche, ehemaligen Jugendherberge an der Strandallee in Nordenham eingedrungen.

Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften sich die Täter Zutritt in die Räumlichkeiten des Gebäudes. Nachdem sie die Baustelle durchsuchten, verließen sie da Gebäude wieder.

Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham, unter der Telefonnummer 04731/9981-0, zu melden.

