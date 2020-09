Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verfolgungsfahrt unter Drogen

Werdohl (ots)

Polizisten haben Sonntagabend, kurz vor Mitternacht, einen Rollerfahrer gestellt. Er fiel an der Versestraße auf, weil er immer wieder über den Gehweg fuhr. Die Anhaltezeichen missachtete er jedoch und fuhr weiter in Richtung Pungelscheid. Dort fuhr er durch mehrere Straße bis er wieder auf die Versestraße gelangte. Von dort setzte er seine Fahrt in Richtung Ütterlingsen fort. Dabei befuhr er immer wieder den Gehweg und missachtete mehrere rote Ampeln. Nachdem sie ihn kurz aus den Augen verloren hatten, fanden die Polizisten wenig später sowohl den Roller, als auch den Fahrer. Er hatte den Roller in einem Waldstück nahe der Berliner Straße abgelegt und sich selbst unter einem Baumstamm versteckt. Der Fahrer war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Es ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Ein Arzt nahm auf der Wache eine Blutprobe vom 19-jährigen Werdohler. Gegen ihn wird nun u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. Der Roller und ein Einhandmesser wurden sichergestellt.

