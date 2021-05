Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Butjadingen +++ Eine Person schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 25. Mai 2021, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall in der Langemehner Straße in Butjadingen, Ortsteil Burhave, schwer verletzt.

Gegen 10:00 Uhr verließ ein 40-jähriger Pkw-Fahrer rückwärts seine Grundstücksausfahrt und übersah dabei eine 95-jährige Dame aus Butjadingen, welche ihr Fahrrad auf dem Bürgersteig schob.

Die Frau aus Butjadingen stürzte dabei unglücklich, sodass Rettungskräfte sie schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus brachten.

An den Fahrzeugen entstanden lediglich leichte Sachschäden in Höhe von etwa 250 Euro.

Gegen den 40-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeiten-, sowie ein Strafverfahren, aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung, eingeleitet.

