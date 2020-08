Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 10.08.2020

Peine (ots)

Polizei bietet Test auf einem Fahrrad-Reaktionssimulator an Am Dienstag, 11.08.2020, bietet die Polizei auf dem Friedrich-Ebert-Platz, neben der dortigen mobilen Wache, einen Test auf einem Fahrrad-Reaktionssimulator an. In der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr können Kinder, Jugendliche und "jung gebliebene" Erwachsene ihre Geschicklichkeit mit dem Rad auf die Probe stellen. Weiterhin können Fragen rund um den Radverkehr gestellt und die eigenen Räder einer Kontrolle auf Verkehrssicherheit unterzogen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Dienstschichtleiter

Telefon: 05171 / 999 222

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell