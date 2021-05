Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 28. Mai 2021, ereignete sich zwischen 8:10 und 8:20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Pestalozzistraße in Ganderkesee.

Ein unbekannter Pkw-Fahrer stieß beim rückwärts Ausparken von den dortigen Parkplätzen gegen den am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen VW Tiguan.

An dem VW entstand ein Sachschaden an der Fahrertür in Höhe von etwa 1.800 Euro.

Mögliche Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

