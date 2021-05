Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Pkw-Fahrer in Ganderkesee und Wildeshausen unter Drogeneinfluss

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 27. Mai 2021, kontrollierten Beamte gegen 15:40 Uhr einen Pkw-Fahrer in der Stedinger Straße in Ganderkesee.

Während der Kontrolle konnten bei dem 37-Jährigen aus der Gemeinde Ganderkesee Anzeichen einer möglichen Drogenbeeinflussung festgestellt werden.

Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC (Cannabis).

Ein wenig später, gegen 16:45 Uhr, kontrollierten Beamte einen 19-jährigen Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Großenkneten in der Glaner Straße in Wildeshausen.

Auch bei dem 19-Jährigen konnten Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung festgestellt werden, sodass ein Drogenvortest durchgeführt wurde.

Dieser verlief ebenfalls positiv auf THC.

Ein Arzt entnahm den Männern jeweils eine Blutprobe. Die Beamten untersagten in beiden Fällen die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell