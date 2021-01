Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 17 von Sonntag, 17. Januar 2021

Kreis Heinsberg (ots)

Heinsberg-Lieck - Einbruch in Imbiss

In der Nacht zum Samstag (16.01.2021) brachen bislang unbekannte Einbrecher eine Nebentüre auf und gelangten so in einen Imbisscontainer. Dort entwendeten sie diverse Lebensmittel und Bargeld.

Heinsberg - Diebstahl aus Pkw

Nach Einschlagen einer Scheibe an der Fahrerseite gelangte ein Einbrecher in einen auf der Liecker Straße geparkten Pkw Daimler-Chrysler. Der Täter durchsuchte das Fahrzeug und entwendete Bargeld. Tatzeit: Fr., 15.01.2021, 16:00 Uhr bis Sa., 16.01.2021, 07:30 Uhr

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell