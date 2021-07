Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autodiebstahl misslingt

Gronau (ots)

Mehrfach hat ein Unbekannter den Motor eines Autos am Mittwochmorgen in Gronau an der Iltisstraße gestartet. Weggefahren ist der mutmaßliche Autodieb mit seiner Beute nicht. Er entfernte sich fußläufig. Der Schlüssel steckte und die Seitenscheibe der Fahrertür war teilweise geöffnet, als sich die Tat gegen 07.10 Uhr ereignete. Beschreibung des Flüchtigen: circa 40 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß, schlank, dunkler Teint, schwarze, leicht gelockte Haare. Bekleidet war der Mann mit einer weißen Jacke, einem grauen T-Shirt und einer schwarzen Hose. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Kriminalkommissariat Gronau: Tel. (02562) 9260.

