Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Betrieb

Gescher (ots)

Auf zwei Schweißgeräte hatten es Unbekannte in Gescher abgesehen. Um an ihre Beute zu gelangen, überstiegen sie einen Zaun und öffneten ein Rolltor des Betriebes in Tungerloh-Capellen gewaltsam. Zu dem Geschehen kam es zwischen Dienstag, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 06.30 Uhr. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

