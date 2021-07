Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruchsversuch misslingt

Gronau (ots)

Zwischen Montag, 15.00 Uhr, und Dienstag, 12.00 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Gronau einzubrechen. Mehrere Hebelversuche an Fenstern und Türen des Gebäudes an der Feldstiege misslangen. Betreten wurde das Haus von den "ungebetenen Gästen" nicht. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell