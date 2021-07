Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Fahrradtour endet im Krankenhaus

Schöppingen (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 57-Jähriger am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Schöppingen. Der Rennradfahrer aus Metelen war auf der Landesstraße 582 aus Richtung Rosendahl kommend unterwegs und wollte an der Einmündung L582/K37 nach rechts abbiegen. Dabei kam er zu Fall. Der Rettungsdienst brachte den Metelener in ein Krankenhaus.

