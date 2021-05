Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210519.3 Brunsbüttel: Einbruch in Jugendtreff

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zum Dienstag ist es in Brunsbüttel zu einem Einbruch in das Gebäude eines Jugendtreffs gekommen. Die Täter machten nur wenig Beute, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, 19.00 Uhr, bis Dienstag, 05.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu dem Jugendzentrum in der Jahnstraße. Sie durchsuchten das Innere und nahmen nach derzeitigen Erkenntnissen nur einige Kleinteile mit, darunter eine WLAN-Antenne. Die Höhe des angerichteten Sachschadens dürfte bei etwa tausend Euro liegen.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt nicht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich daher an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

