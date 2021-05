Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210519.1 Münsterdorf: Diebstahl an Schule

Münsterdorf (ots)

Nachdem es in der Schule in Münsterdorf in der vergangenen Woche bereits zu Farbschmierereien gekommen ist, stellte eine Verantwortliche nun fest, dass zudem Diebe am Werk waren.

Im Zeitraum vom 11. Mai 2021, 15.00 Uhr, bis zum 12. Mai 2021 stahlen Unbekannte aus einem Schuppen der Grundschule in der Kirchenstraße einen Tretroller und ein Pedalo.

Wer für den Diebstahl verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell