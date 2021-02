Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl eines auffälligen Trekkingrades

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstagabend und Dienstagnachmittag an der Meller Straße ein auffälliges Trekkingrad gestohlen. Die Täter schlichen sich auf den Hinterhof eines Grundstücks (Bereich zwischen Osningstraße und Am Riedenbach) und nahmen das mit einem Schloss gesicherte weiß/schwarze Fahrrad der Marke Haibike mit. Auffällig an dem Fahrrad ist der am Unterrohr befindliche Schriftzug "Beast From The East" sowie eine Halterung zur Aufnahme eines Bluetooth-Lautsprechers von JBL. Hinweise zum Verbleib des Trekkingbikes nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-2115 oder -3203 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell