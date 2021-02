Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg/Fürstenwalde: Gestohlener Transporter sichergestellt

Georgsmarienhütte (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht zu Donnerstag der vergangenen Woche zum Diebstahl eines Fiat Ducato vom Gelände eines Autohandels an der Bahnhofstraße. Das Fahrzeug war in der Folge durch die Ermittler der Polizei zur Fahndung ausgeschrieben worden und wurde am gestrigen Morgen von Beamten der Bundespolizei im Bereich Fürstenwalde sichergestellt. Der Transporter war gegen 09.15 Uhr auf der A12 in Richtung der polnischen Grenze unterwegs und wurde von einer Streife angehalten und kontrolliert. Zwar war der Wagen mit polnischen Kennzeichen bestückt, die auch zum Fahrzeugtyp passten, jedoch stellte sich bei der Überprüfung der Fahrgestellnummer heraus, dass der Fiat in Bad Iburg gestohlen worden war. Der 38-jährige Pole am Steuer des Transporters wurde daraufhin festgenommen, die Ermittlungen der Bundespolizei und des hiesigen Ermittlungsdienstes dauern an.

