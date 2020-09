Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Gerresheim - Dreijähriges Mädchen schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Verkehrsunfall in Gerresheim - Dreijähriges Mädchen schwer verletzt

Montag, 31. August 2020, 16.47 Uhr

Dem aktuellen Ermittlungsstand der Polizei Düsseldorf zufolge befuhr zur Unfallzeit ein 28 Jahre alter Mann mit seinem Audi eine Tiefgaragenausfahrt an der Benderstraße. Beim Verlassen übersah er ein dreijähriges Mädchen, das mit ihren Eltern auf dem Gehweg der Benderstraße in Richtung Bergische Landstraße zu Fuß unterwegs war. Der Mann erfasste mit seinem Pkw das Kind. Dieses fiel in der Folge zu Boden und verletzte sich. Das Mädchen wurde in Begleitung seiner Mutter mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Unfallspuren.

