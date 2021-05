Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210519.2 Büsum: Alkoholisiert mit dem LKW unterwegs

Büsum (ots)

Am Dienstagabend ist es der Polizei dank des Hinweises von Zeugen gelungen, einen alkoholisierten Kraftfahrer aus dem Verkehr zu ziehen. Der Mann musste sich einer Blutprobenentnahme stellen und seinen Führerschein abgeben.

Kurz vor Mitternacht erhielt eine Streife Kenntnis von einem Berufskraftfahrer, der unter Alkoholeinfluss mit seinem Laster samt Auflieger ein Firmengelände in der Straße Helgolandkai zwecks der Beladung seines Fahrzeugs befahren haben sollte. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte den 55-Jährigen in seinem LKW an. Er räumte ein, vor Fahrtantritt eine Flasche Bier getrunken zu haben - ein Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein des aus dem Kreis Nordfriesland Stammenden und fertigten eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

