POL-FR: Rheinfelden: Nachfolgemeldung

Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in Karsau

Zeugensuche

Freiburg (ots)

Die frei stehende Lagerhalle brannte komplett nieder. In der Halle lagerten etwa 500 Heu-/Strohrundballen sowie landwirtschaftliche Arbeitsgeräte. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Zur Brandbekämpfung musste zeitweise die Kreisstraße gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit etwa 70 Einsatzkräften vor Ort.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Ein technischer Defekt kann zum jetzigen Zeitpunkt eher ausgeschlossen werden.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, ermittelt in alle Richtungen und sucht Zeugen, welche zu dem Brand vielleicht etwas Verdächtiges wahrgenommen haben.

Ursprungsmeldung:

POL-FR: Brand einer Scheune/Lagerhalle in Karsau / Erstmeldung

Freiburg Bereich: Landkreis Lörrach

Rheinfelden-Karsau

Aus ungeklärter Ursache kam es am 11.03.2021, gegen 16:30 Uhr, zu einem Brand einer großen Scheune / Lagerhalle in Rheinfelden-Karsau. In der Halle waren ca. 500 Heuballen und landwirtschaftliche Maschinen / Geräte gelagert bzw. abgestellt.

Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden.

Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens und die Brandursache stehen derzeit noch nicht fest.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr Rheinfelden dauern derzeit (18:30 Uhr) noch an.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Polizeirevier Rheinfelden geführt.

Es wird nachberichtet.

