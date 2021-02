Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Extremwetterlage bereitet der Polizei im Landkreis keine großen Probleme ++

Rotenburg (ots)

Extremwetterlage bereitet der Polizei im Landkreis keine großen Probleme

LK. Rotenburg. Viel Schnee, viel Eis - trotzdem blieb es auf den Landstraßen im Landkreis nahezu unfallfrei. Lediglich auf der Hansalinie A1 kam es im Verlauf des Sonntags zu einigen Karambolagen, bei denen mehrere Menschen verletzt wurden.

Auf den Straßen im Altkreis zählte die Polizei einen einzigen witterungsbedingten Verkehrsunfall. Auf der Bundestraße 71 verunglückte ein 29-jähriger Autofahrer mit seinem Opel Astra. In einer Linkskurve etwa in Höhe der Zevener Straße kam der Wagen ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum überfuhr der Kleinwagen einen Leitpfosten und kollidierte mit zwei Straßenbäumen. Der Fahrer blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund sechstausend Euro.

Rund um Zeven und Bremervörde ereigneten sich keine Glätteunfälle.

Am frühen Sonntagmorgen fanden Verkehrsteilnehmer in der Waldstraße in Bremervörde eine 47-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg liegend. Ob sie mit ihrem Rad gestürzt ist, steht noch nicht fest. Die Frau hatte eine Kopfverletzung und war leicht unterkühlt. Sie kam in ein Krankenhaus.

Die Autobahnpolizei Sittensen meldete bis zum Sonntagabend neun Verkehrsunfälle, die auf die Wetterverhältnisse zurückzuführen sind. Bei vier Karambolagen wurden Menschen verletzt.

Kurz nach 16 Uhr war ein 25-jähriger Autofahrer auf der Richtungsfahrbahn Bremen in Höhe Elsdorf zu schnell unterwegs. Auf der schneebedeckten Fahrbahn rutschte er in den rechten Seitenraum. Bei der Kollision zog sich die 25-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu.

Ein paar Minuten später fuhr eine 19-jährige Fahranfängerin auf der entgegengesetzten Fahrbahn mit ihrem Renault Twingo in die Mittelschutzplanke. Die junge Frau und eine 24-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund dreitausend Euro.

Gegen 18 Uhr verletzte sich ein 60-jähriger Autofahrer bei einer Kollision mit einem Sattelzug schwer. Der Mann hatte mit seinem Opel Corsa auf der Richtungsfahrbahn Hamburg in Höhe Gyhum überholen wollen und war dabei ins Schleudern geraten. Hier schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund viertausend Euro.

Den letzten Unfall mit Personenschaden verzeichnete die Autobahnpolizei Sittensen gegen 21.15 Uhr. In Höhe Elsdorf verunglückte ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem Renault Twingo. Alleinbeteiligt krachte sein Auto auf der Richtungsfahrbahn Bremen in die Außenschutzplanke. Der junge Mann zog sich Verletzungen an seinem Knie zu. Den Schaden an seinem Wagen beziffert die Polizei auf etwa eintausend Euro.

