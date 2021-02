Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Apelern- Ammoniakaustritt- Speditionsmitarbeiter verletzt

Nienburg (ots)

(Haa) Am Donnerstag den 04.02.2021, gegen 22:30 Uhr, ereignete sich ein Zwischenfall auf dem Betriebsgelände einer Speditionsfirma in der Daimlerstraße in Apelern. Dort bemerkte ein 28-jähriger Mitarbeiter beim Öffnen seines Sattelaufliegers einen ungewöhnlichen Geruch. Neben den umliegenden Kreisfeuerwehren wurde auch die Umwelteinheit des Landkreises Schaumburg alarmiert. Erste Messungen zeigten keine Ergebnisse, sodass mit dem Entladen des LKW begonnen werden konnte. Im hinteren Bereich des Anhängers konnten zwei Kanister festgestellt werden, aus denen Ammoniak ausgetreten war. Die Behältnisse wurden durch die Feuerwehr geborgen und gesichert. Der Mitarbeiter wurde durch den Erstkontakt mit den Dämpfen der ausgetretenen Substanz verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ermittlung hinsichtlich der Unfallursache dauern noch an.

