Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Einbruch in Einfamilienhaus

BreckerfeldBreckerfeld (ots)

Am Montag nutze ein Unbekannter die kurze Abwesenheit einer 81-jährigen Hausbewohnerin in Altenbreckerfeld und brach in das Einfamilienhaus ein. In der Zeit von 16 Uhr bis 17:30 Uhr gelangte er auf bisher unbekannte Weise in das Haus und durchsuchte die Räume und Schränke. Als die Bewohnerin nach Hause kam, fiel ihr ein junger dunkel gekleideter Mann auf, der von ihrem Grundstück in Richtung Bushaltestelle ging, ob der Mann mit dem Einbruch in Zusammenhang stand, ist nicht bekannt. Beute wurde nicht erlangt.

