Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wiedensahl- Pkw kommt von der Fahrbahn ab- Fahrzeugführer flüchtet von der Unfallstelle

Nienburg (ots)

(Haa) Am Donnerstag, den 04.02.2021, gegen 18:30 Uhr, kam der Fahrer eines Skoda Fabia, auf der Kreisstraße 42, zwischen Wiedensahl und Niedernwöhren, aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der 23-jährige aus Niedernwöhren überfuhr, nachdem er die Fahrbahn verlassen hatte, gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Leitpfosten und schleuderte dann mit seinem Fahrzeug durch den angrenzenden Graben auf eine Wiese. Dort prallte er gegen einen Baum. Dieser wurde durch den Aufprall entwurzelt und fiel um. Nach dem Zusammenstoß mit dem Baum kam der Pkw auf der Wiese entgegen seiner eigentlichen Fahrtrichtung zum Stehen. Ersthelfer vor Ort hatten den Unfall bei der Polizei gemeldet. Als der Funkstreifenwagen des Polizeikommissariats Stadthagen eintraf, war der Fahrzeugführer jedoch nicht mehr vor Ort. Er hatte sich in der Zwischenzeit selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Als die Polizeibeamten ihn schließlich im Krankenhaus aufspürten, machte er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann Alkohol oder Drogen konsumiert haben könnte, wurde durch die Staatsanwaltschaft Bückeburg eine Blutprobenentnahme angeordnet. Diese wurde ihm im Krankenhaus entnommen. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und des Verdachts des Fahrens unter Alkohol-/Drogenbeeinflussung ein. An dem schwarzen Skoda entstand Totalschaden. Um den Unfallhergang komplett rekonstruieren zu können, bittet das Polizeikommissariat Stadthagen um Zeugenhinweise. Diese werden unter der Rufnummer: 05721/40040 entgegengenommen.

